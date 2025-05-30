Aydın'da Kurşunlama Olayı: 4 Şüpheli Tutuklandı

Aydın'da Kurşunlama Olayı: 4 Şüpheli Tutuklandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir araca kurşun açan 4 şüpheli, jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı. Olayda ele geçirilen silah ve uyuşturucular dikkat çekti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir aracı kurşunladığı tespit edilen şüpheli şahıslar jandarma tarafından yakalanarak, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Efeler İlçesi Serçeköy Mahallesi'nde 28 Mayıs tarihinde 14.00 sıralarında şüpheli bir aracın içerisinden tabancayla kimliği belirsiz şahısların S.Ş. isimli şahsın aracına doğru ateş ederek kaçtıkları ihbar edildi.

Olayın öğrenilmesine müteakip Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca, Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordine kurulması sonucu aynı gün kısa süre içerişimde Efeler ilçesi Tepecik Mahallesi'nde durdurulan araç içerisinde Y.Ö.(28) ve A.Y.(26) isimli şahıslar yakalandı. Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan araştırma sonucu olay esnasında araçta bulunan O.B.(29) ve F.Y.(28) isimli şahısların araçtan ayrıldıkları tespit edilerek yakalandı. Olayda kullanılan silah Denizli-Aydın Otoyolu yol kenarında yapılan arama sonucunda ele geçirildi. Araçta yapılan arama neticesinde 5 gram Kubar Esrar ve 2 gram Metamfetamin ele geçirildi.

Y.Ö.(28) ve A.Y.(26) O.B.(29) ve F.Y.(28) isimli şüpheliler adli makamlarca tutuklanmalarına müteakip Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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