Aydın'da köylüler tapularının yerlerinin değiştirildiği gerekçesi ile hukuk mücadelesi başlattı

Aydın'ın Çine ilçesi ile Muğla'nın Milas ilçe sınırları arasında kalan dağın Develi mevkiinde yaşayan vatandaşlar dedelerinden kalma tapulu arazilerin yerinin akıl almaz bir şekilde değiştirildiğini ileri sürerek hukuk mücadelesi başlattı. İlginç olay bölgede faaliyetlerini sürdüren Kaltun Madencilik firmasının hafriyat döküm sahası oluşturmak için başlattığı çalışma ile ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Çine ilçesi ile Muğla'nın Milas ilçesi arasında madencilik faaliyeti yürüten Kaltun Madencilik firması Çine Seferler Mahallesi'ne bağlı Develiler mevkii yakınlarındaki bir alanda hafriyat döküm sahası oluşturmak için çalışma başlattı. Bu çalışma öncesi mülkiyeti Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait olup üzerindeki fıstık çamları sahipli olan ağaçlar tespit edilip her ağaç başına sahiplerine ödenmek üzere belli bir ücret belirlendi. Bunun üzerine orman ekipleri, kesilecek ağaçları mühürleyip alanı firmaya devrederek hafriyat döküm sahası olacak alanda kesim çalışmalarına başladı.

"Tapusu olan bazı köylüler eylem başlattı"

Aynı zamanda köylülerin yaylak ve künar fıstığı üretim alanı olan bölgede ağaçların kesilmeye başlandığını gören köylüler atalarından kalma arazilerdeki ağaçların da kesileceğini öğrenince eylem başlattı. Köylülerin eylem ve itirazları üzerine Kaltun Madencilik firması adına kesim işlerini yapan taşeron firma, itiraz edilen alanlarda kesime ara verip çalışmalarını başka bölgeye kaydırdı. Kesim yapılacak alanda yaklaşık 1,5 asırdan bu yana yaşadıklarını ve Cumhuriyet kurulduktan sonra Çine İlçe Tapu Müdürlüğü tarafından dedelerine yaşadığı ve harım yaptığı alanların tapusunun da verildiğini belirten Develiler mevkiinden Arslan sülalesi, bölgedeki tapularda anlayamadıkları bir şekilde oynama yapıldığını ileri sürdüler.

Dedelerinin doğup büyüdüğü eski taş evin önünde zamanında Çine Tapu Müdürlüğü tarafından verilmiş tapularla birlikte açıklama yapan Arslan Ailesi'nin fertleri, "Burada büyük dedemiz yaşamış. Yaşadığı ev de duvarla çevirdiği alan da belli. ve devletimiz daha sonra dedeme buranın tapusunu vermiş. Tapuda ev ve harım olarak da belirtiliyor. Yaklaşık 1 asırdan beri burası bizim tapulu arazimiz idi. Kaltun Madencilik bu alana hafriyat döküm sahası yapmak için başvuruyor. Bizim tapulu arazimiz bir anda nasıl olduğunu da anlayamadığımız bir şekilde başka bir yere kayıyor. Durumdan mağduruz. Konuyla ilgili yargıya başvurduk. Ağaçlarımızın kesilmemesi ve tapulu arazimizin işgal edilmemesi için hukuk mücadelesi vereceğiz" diye konuştular.

Çocukluğunun yayladaki taş evde geçtiğini ve alanın babasından kaldığını belirten 94 yaşındaki Salih Arslan ise firma tarafından hafriyat döküm sahası olarak kullanılacak olan alanın kendilerine ait olduğunu ve tapusu olan bir alan üzerinde kendilerinin rızası dışında bu şekilde bir tasarruf olmasına anlam veremediklerini belirtti.

"Yasaya aykırı hiçbir işlem yok"

Yaptıkları her şeyi yasal çerçevede gerçekleştirdiklerini belirten firma yetkilileri de kesim sahasında itiraz olan alanlarda kesimi durdurduklarını mahkeme sonuçlanıncaya kadar bekleyeceklerini belirttiler. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı