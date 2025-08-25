Aydın'da korkunç kaza! 2 kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kadın hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Çine ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki zeytin bahçesine uçarken, kazada 2 kadın hayatını kaybetti, 1 çocuk ise yaralandı.

Aydın-Muğla Karayolu üzeri Hallaçlar Mahallesi Kavşağı'nda 22.30 sıralarında Edinilen bilgiye göre, Çine istikametinde seyir halinde olan Melek Özdağlar (39) idaresindeki otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki zeytin bahçesine uçtu.

FECİ KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tarladaki zeytin ağaca çarparak duran otomobilin sürücüsü Özdağlar, yolcu konumunda bulunan Sibel Beyhan Toprak (41) ve S.I. (10) araçta sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde araç sürücüsü Özdağlar ve yolcu konumundaki Toprak'ın hayatını kaybettiğini tespit ederken, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından sıkıştığı araç içerisinden çıkartılan S.I. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
