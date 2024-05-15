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Aydın'da KISKAÇ-15 Operasyonun Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi

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Fetullahçı Terör Örgütü tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik Aydın'da düzenlenen KISKAÇ-15 operasyonu kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Aydın'da KISKAÇ-15 operasyonun şüphelileri adliyeye sevk edildi

AYDIN - Fetullahçı Terör Örgütü tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik Aydın'da düzenlenen KISKAÇ-15 operasyonu kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanlığı Aydın'ın da aralarında bulunduğu 62 ilde FETÖ tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik "KISKAÇ-15" operasyonu başlattı. Operasyon kapsamında 544 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye yönelik "KISKAÇ-15" operasyonu düzenlendi. Gerçekleşen operasyonda ise 6'sı kamu görevlisi 1'i sivil olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan Z.Ç, Y.E, İ.Y, A.Ş, K.B, S.C.U, ve B.T. Aydın Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Adliye Terör Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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