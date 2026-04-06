Efeler'de kaçak kazıya suçüstü

Efeler'de kaçak kazıya suçüstü
Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen bir operasyon sonrasında kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı. Olay yerinde çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Kalfaköy Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı tespit edildi. Bölgede gerçekleştirilen çalışma neticesinde V.A. (30), M.S. (56), M.Ş. (28), S.Y. (58) ve M.Y. (43) isimli şüpheliler kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte 1 adet el dedektörü, 1 adet kazma, 3 adet kürek, 1 adet güneş paneli ve 3 adet el feneri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
