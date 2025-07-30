Aydın'da Jandarma Orman Yangınları İçin Bilgilendirme Çalışması Yürüttü

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Germencik ilçesinde vatandaşlara yönelik orman yangınları konusunda bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında vatandaşlara, özellikle yaz aylarında yangın riskini artıran sigara izmaritleri, cam atıklar ve diğer ihmal kaynaklarına karşı duyarlı olunması gerektiği vurgulandı. Gelecek nesillere temiz bir çevre ve sağlıklı bir doğa bırakmanın bir vatandaşlık görevi olduğu hatırlatıldı. 'Her Şey Elimizde' mottosuyla hazırlanan 'Ormanlık Alanlarda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar' başlıklı broşürler vatandaşlara dağıtıldı. Ekipler, ormanlık alanlarda dikkatli olunması ve küçük ihmallerin büyük felaketlere yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Jandarma ekiplerinin çevre koruma ve bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü belirtildi. - AYDIN