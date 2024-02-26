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Aydın'da Jandarma Operasyonu: Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

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Aydın'ın Bozdoğan, Buharkent, Efeler ve Koçarlı ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriyeler sırasında durumundan şüphelenilen 3 şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Aydın'ın Bozdoğan, Buharkent, Efeler ve Koçarlı ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriyeler sırasında durumundan şüphelenilen 3 şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan, Buharkent, Efeler, Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen faaliyetlerde; Efeler ve Koçarlı ilçesinde M.G., C.D. ve E.A. isimli şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. M.G., C.D., E.A., İ.S., T.B. ve R.Y. isimli 6 şüphelinin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Buharkent Jandarma Bozdoğan Koçarlı Efeler Aydın Güvenlik Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

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