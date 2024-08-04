Aydın'da Jandarma Ekipleri Anız Yakımı Konusunda Bilgilendirme Yaptı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen jandarma ekipleri, üreticileri anız yakımı konusunda bilgilendirdi.

Türkiye'nin en sıcak illerden olan Aydın'da hava sıcaklıklarının artması ile birlikte orman yangını ihtimalleri de yükselirken, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, birçok orman yangınlarına sebep olan anız yakımı konusunda çiftçileri bilgilendirdi. Bu çerçevede Yenipazar ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen jandarma ekipleri, sorumluluk sahasında bulunan köylere giderek orman köylüleri ve kahvehanede bulunan vatandaşlara, zeytin ve incir bahçelerinde yakılan kontrolsüz ateşler sonucu çıkan yangınlar, anız yakılması sonucu çıkan yangınlar, çevreye atılan atıklar nedeniyle oluşan kirlilik ve yangın riskleri konularında bilgilendirme yaptı. Dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla el broşürlerinin de dağıtıldı etkinlikte, çocuklara da jandarma boyama kitabı dağıtıldı. - AYDIN