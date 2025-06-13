Aydın'da İnşaat İşçisi Yüksekten Düştü, Yaralandı

Aydın'da İnşaat İşçisi Yüksekten Düştü, Yaralandı
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Efeler ilçesinde bir inşaata çalışan işçi, dengesini kaybederek yüksekten düşmesi sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilerek müdahalede bulunuldu. İlk belirlemelere göre işçinin belinde kırık olduğu belirlendi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir inşaata çalışan işçi, dengesini kaybetmesi sonucu yüksekten düşerek yaralandı.

Olay, Efeler ilçesi Zafer Mahallesi 106. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerindeki bir inşaatta çalışan işçi henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybetmesi sonucu yüksekten düştü. Aşağıya düşen işçi yaralanırken, olayı gören mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı işçiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. İlk belirlemelere göre işçinin belinde kırık olduğu belirlenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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