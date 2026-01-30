Haberler

Aydın'da trafik kazası ucuz atlatıldı

Aydın'da trafik kazası ucuz atlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki aracın çarpışması sonucu şans eseri yaralanan olmadı. Kazada araçlarda büyük çaplı maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken araçlarda büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Kaza, Yedieylül Mahallesi Eski Çine Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Eski Çine Caddesi'nden Eski Dörtyol Kavşağı'na seyir halinde olan pikap ile 1001 Sokak üzerinden caddeye bağlanmak isteyen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda büyük çaplı maddi hasar oluşurken, polis ekiplerinin gerekli çalışmalarını tamamlanmasının ardından araçlar kenara çekilerek yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
ABD basını: Trump, İran'a pazar sabahı saldırı emri verebilir

İran'a saldırı tarihi belli oldu, Trump müttefik ülkeye bilgi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın

Babasını öldüresiye dövüp kaydettiği görüntüleri amcasına yolladı
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı
İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti

İHA'lar başkentin üzerinde uçuyor! İsrail o ülkeyi vurdu
Yanlışlıkla hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti

Hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın

Babasını öldüresiye dövüp kaydettiği görüntüleri amcasına yolladı
Akrabaların tartışması kanlı bitti

Akrabaların tartışması kanlı bitti
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok 'saç örgüsü' cezası

Süper Lig'e çıkma hayali kuran takıma bu paylaşımın bedeli ağır oldu