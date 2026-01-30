Aydın'da trafik kazası ucuz atlatıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken araçlarda büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Kaza, Yedieylül Mahallesi Eski Çine Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Eski Çine Caddesi'nden Eski Dörtyol Kavşağı'na seyir halinde olan pikap ile 1001 Sokak üzerinden caddeye bağlanmak isteyen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda büyük çaplı maddi hasar oluşurken, polis ekiplerinin gerekli çalışmalarını tamamlanmasının ardından araçlar kenara çekilerek yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN