Aydın'da Hırsızlık Suçundan Aranan 297 Şahıs Yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yılın ilk 2 haftasında gerçekleştirdiği çalışmalarda hırsızlık başta olmak üzere diğer suçlardan aranan 297 şahsı kıskıvrak yakalarken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 103'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri halkın güvenliği ve toplum düzeninin korunması adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü 2024 yılının ilk 2 haftasında gerçekleştirdiği çalışmalarda hırsızlık suçundan; 42 yıl ceza ile aranan M.E., 31 yıl ceza ile aranan E.A., 18 yıl 8 ay ceza ile aranan N.T., 17 yıl 10 ay ceza ile aranan H.H.O., 16 yıl 10 ay ceza ile aranan R.U. ile 15 yıl 2 ay ceza ile aranan E.Ö.'nün de aralarında bulunduğu ve çeşitli suçlardan aranan 297 şahsı kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 297 şahıstan 103'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN