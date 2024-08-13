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Evini uyuşturucu bahçesine dönüştürdü, emniyetteki savunması ise pes dedirtti

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Aydın'da bir eve yapılan uyuşturucu baskınında boyları 5 metreyi bulan 35 kök Hint keneviri ve 2 çuval yaklaşık 5 kilogram kurutulmuş Hint keneviri ele geçirildi. Ev sahibi şahıs, emniyette yaptığı savunmada babasının mide kanseri olduğunu ve Hint kenevirinin oksijen vererek babasının tedavisine iyi geldiğini savundu. Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde evinde Hint keneviri ele geçirilen şüphelinin savunması pes dedirtti. Şüpheli Ş.A., babasının kanser tedavisi gördüğünü ve kenevirlerin oksijen verdiğini belirterek kendini savundu.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sandıklı Mahallesi'nde bulunan bir eve operasyon yaptı. 34 yaşındaki şüpheli Ş. A'nın evinde ve bahçesinde yapılan aramada boyları 5 metreyi bulan 35 kök Hint keneviri ve 2 çuval yaklaşık 5 kilogram kurutulmuş Hint keneviri ele geçirdi.

Evini uyuşturucu bahçesine dönüştürdü, emniyetteki savunması ise pes dedirtti

"BABAM MİDE KANSERİ, OKSİJEN VERİYOR"

Şüpheli Ş.A polis merkezindeki savunmasında, "Bunları tedavi amaçlı yapmıştım. Bunları ben diktim. Babam mide kanseri. Ben bunların internetten tedavisini duymuştum. O yüzden bunları diktim. Uyuşturucu hiçbir şeyim yok. Sadece tedavi amaçlı. Oksijen veriyor. Yağı sıkılıyormuş." diyerek kendisini savundu.

Evini uyuşturucu bahçesine dönüştürdü, emniyetteki savunması ise pes dedirtti

TUTUKLANDI

Polis ve jandarma ekipleri, Hint kenevirlerini kökünden sökerek götürdü. Gözaltına alınan Ş.A. ise emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mide Kanseri Mide Kanseri İncirliova Jandarma Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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