Aydın'da Hemzemin Geçitte Tren Kazası: Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde hemzemin geçitte karşıya geçmek isteyen ve gelen treni fark etmeyen yaşlı kadın, tren çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kadının kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor.

Olay, Efeler ilçesi Girne Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği tespit edilemeyen yaşlı kadın, Bayındırlık Kavşağı mevkiindeki hemzemin geçitten karşıya geçmek istedi. Bariyerlerin kapalı olmasına rağmen gelen treni fark etmeyen ve karşıya geçmek isteyen yaşlı kadına o esnada Denizli-İzmir seferi yapan tren çarptı. Trenin altında kalan yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Trenin altında kalarak hayatını kaybeden talihsiz kadının kimlik belirleme çalışmaları devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN