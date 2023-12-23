Aydın'da Hazine Arazisinde İzinsiz Yer Açan Kişiye İdari İşlem Uygulandı

Aydın'ın Didim ilçesinde hazine arazisinde izinsiz yer açarken yakalanan kişiye idari işlem uygulandı.

Didim Akköy Mahallesi'nde K.D. isimli şüpheli şahıs tarafından hazineye ait arazide iş makinesi (kepçe) ile izinsiz yer açtığı tespit edildi. Şahıs hakkında tanzim edilen tutanak adli ve idari işlemlere esas olmak üzere ilgili kurumlara gönderildi. - AYDIN