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Aydın'da Gençlik Merkezi Önündeki Banka Vandalizm

Aydın'da Gençlik Merkezi Önündeki Banka Vandalizm
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Aydın'ın Efeler ilçesindeki Gençlik Merkezi önünde yer alan bank, kimliği belirsiz kişiler tarafından kırılarak kullanılamaz hale getirildi. Vatandaşlar kamu malına zarar verilmesine tepki gösterdi.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Gençlik Merkezi'nin önünde bulunan bank, kimliği bilinmeyen şahıs veya şahıslar tarafından kırılarak kullanılamaz duruma getirildi.

Vatandaşların dinlenmesi ve vakit geçirmesi için kentin belli noktalarına yerleştirilen banklar, vandalların hedefi olmaya devam ediyor. Son olarak Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi Münir Özkul Sokak üzerinde bulunan bir bank, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tahrip edildi. Bankın oturma bölümündeki tahta, tam ortadan kırılırken, etrafına atılan çöpler de dikkat çekti. Özellikle akşam saatlerinde sokak boyunca bulunan banklardan birinin kırıldığını gören vatandaşlar ise kamu malına zarar verilmesine tepki göstererek, şüphelilerin tespit edilmesini istedi. Ekipler tarafından şahısların bulunması ve tespiti için çalışma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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