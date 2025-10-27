Haberler

Genç kızın balkondan düştüğü sanıldı, gerçek bambaşka çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde genç bir kızın balkon düştüğü sanıldı, ancak yapılan inceleme sonucu ilaç nedeniyle fenalaştığı anlaşıldı. Genç kız ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Efeler ilçesi Zafer Mahallesi 133 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre müstakil bir evin bahçe kısmında genç bir kızın yerde yattığını gören ve sesleri duyan vatandaşlar, genç kızın balkondan düştüğünü sanarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İLAÇ YÜZÜNDEN FENALAŞMIŞ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kıza ilk müdahaleyi yaparken, genç kızın kullandığı ilaç yüzünden fenalaştığı öğrenildi. İlk müdahalenin ardından genç kız ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
