Silahlı saldırıda ölen Özlüer kardeşlerin katil zanlısı tutuklandı

Aydın'da işlettikleri fırında uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybeden Erhan ve Ayhan Özlüer kardeşlerin cinayet zanlısı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olay, dün saat 16.45 sıralarında Girne Mahallesi'ndeki bir fırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydınspor Kulübü Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer yeni alıp işletmeye başlattıkları fırında silahlı saldırıya uğradı. Olayda iki kardeş U.K.'nın silahından çıkan kurşunların hedefi oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde iki kardeşin hayatlarını kaybettiklerini tespit etti. Olayda fırında bulunan 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edildi.

Güvenlik güçleri adliyede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı. U.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, güvenlik gerekçesiyle arka kapıdan çıkartılarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

