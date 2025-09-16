Haberler

Aydın'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 9 Yakalandı

Aydın'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 9 Yakalandı
Güncelleme:
Söke ilçesinde yapılan yol kontrolünde durdurulan araçta 9 düzensiz göçmen yakalandı. 4'ü çocuk olan grubu yasa dışı yolla Türkiye'ye getiren 3 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Söke ilçesinde yol kontrolü esnasında şüphe üzerine durdurulan araçta 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığına karşı yapılan çalışma sonucunda Batı Söke altgeçidinde sabit yol kontrol noktasında durdurulan araçta yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 4'ü çocuk 9 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenleri ülkeye yasa dışı yollarla getiren 3 şahıs gözaltına alınırken, Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
