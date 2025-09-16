Aydın'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 9 Yakalandı
Söke ilçesinde yapılan yol kontrolünde durdurulan araçta 9 düzensiz göçmen yakalandı. 4'ü çocuk olan grubu yasa dışı yolla Türkiye'ye getiren 3 kişi gözaltına alındı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığına karşı yapılan çalışma sonucunda Batı Söke altgeçidinde sabit yol kontrol noktasında durdurulan araçta yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 4'ü çocuk 9 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenleri ülkeye yasa dışı yollarla getiren 3 şahıs gözaltına alınırken, Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa