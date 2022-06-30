Aydın'da şüphe üzerine durdurulan araçtan 75 kilo uyuşturucu çıktı Aydın'ın Efeler ilçesinde, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 75 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Aydın- İzmir Otoyolunda uygulama noktası oluşturdu. Ekipler, uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. UYUŞTURUCU VE SİLAH BULUNDU İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, durduğu araçta yaptığı aramada 75 kilogram skunk, bir tabanca ile mermi ele geçirdi. GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI Otomobilde bulunan Buruş Y. (21), Umut M. (21) ve Seymen T. (20), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. AA / Gökhan Düzyol - 3. Sayfa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Aydın 3. Sayfa Haberler

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