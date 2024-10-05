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Aydın'da Dolandırıcılık Yapan 3 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da Dolandırıcılık Yapan 3 Şüpheli Yakalandı
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Aydın'ın Köşk, Yenipazar ve Bozdoğan ilçelerinde dolandırıcılık yapan 3 kişi, jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı. Olayda 245 bin TL nakit para ele geçirildi.

Aydın'ın Köşk, Yenipazar ve Bozdoğan ilçelerinde toplam 3 kişiyi dolandıran ve kaçmaya çalıştıkları esnada jandarma ekiplerince yakalanan 3 şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde suç ve suçluların önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre 19 Eylül 2024 günü Köşk ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde, 2 Ekim 2024 günü Yenipazar ilçesi Dereköy Mahallesi'nde ve 3 Ekim 2024 günü Bozdoğan ilçesi Pınarlı Mahallesi'nde dolandırıcılık olayları meydana geldi. İhbar üzerine harekete geçen Aydın İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca koordineli ve detaylı bir araştırma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda A.A. (20), H.A. (19) ve M.A. isimli şahısların dolandırıcılık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüpheliler, 3 Ekim 2024 günü Kuyucak ilçesi otoyol çıkışında bulunan bir akaryakıt istasyonunda kıskıvrak yakalandı. Olayda kullanılan araçta yapılan aramada, suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 245 bin TL nakit para ele geçirildi. Meydana gelen 3 dolandırıcılık olayı aydınlatılırken, yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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