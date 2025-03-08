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Çöp konteyneri tartışması kanlı biti, baba ve kızı bıçaklandı

Çöp konteyneri tartışması kanlı biti, baba ve kızı bıçaklandı
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Aydın'da çöp konteynerinin kapağının açık kalması nedeniyle komşular arasında başlayan tartışmada kan aktı. Baba ve kızı komşuları tarafından bıçaklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Ata Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde, çöp konteynerinin kapağının açık bırakılması konusunda komşular arasında kavga çıktı.

BABA VE KIZ BIÇAKLANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine kavga eden taraflardan biri bıçak çekerek baba Ercan B. ve kızı Ayşe İ'yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve kızı hastaneye kaldırılırken, şüpheli M. D. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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