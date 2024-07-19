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Aydın'da Çocuğa Demir Kapı Düştü: Baba Hukuki Yollara Başvuracak

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Aydın'ın Söke ilçesinde BatıSöke Çimento Okulu'nun önünde oynarken üzerine demir kapı düşen çocuk Mustafa Karaoğlan, tedavi altına alındı. Baba Hakan Karaoğlan, olayın sorumlularının cezalandırılması için hukuki yollara başvuracağını belirtti.

Aydın'ın Söke ilçesinde BatıSöke Çimento Okulu'nun önünde oynarken üzerinde demir kapı düşen çocuk Mustafa Karaoğlan olay yerindeki müdahalenin ardından Söke Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Yaralı Mustafa Karaoğlan daha sonra Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Kafasından yaralanan çocuğa 12 dikiş atıldığı öğrenildi. Baba Hakan Karaoğlan, "Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağım ve ne kadar hukuki yol varsa hepsine başvuracağım" dedi

Baba Hakan Karaoğlan, "Oğlumun kafasında 4 santimetre açık var 12 dikiş atıldı, tomografi ve MR sonuçları burada hastanede iyi çıktı. Sağ ve sol bacağında kalça kısmında tam net belli olmadığı için Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne sevki yapıldı. Aydın'da cerrah inceleyecekmiş. Böyle bir ihmal olamaz. Allah korumuş yine de, koskoca demir kapıyı çocuğun ellemesiyle veya sallamasıyla düşüyorsa, ben o zaman bu cüssemle okulu sallasam demek ki yıkılacak. Yazık günah, çocuğun çektiği acı travma ne olacak? Yeter artık bu ülkede sorumsuzluklar, bakımsızlıklar, denetimsizlikler ihmaller yüzünden boşu boşuna acı çeken ve can verenlere. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağım ve ne kadar hukuki yol varsa hepsine başvuracağım. Benim paşamın canı yandı, hem de çok yandı" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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