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Mangal Kömürü Yüklü Traktör ile Mermer Yüklü Tırın Çarpıştığı Kazada Ölüm ve Tutuklama

Mangal Kömürü Yüklü Traktör ile Mermer Yüklü Tırın Çarpıştığı Kazada Ölüm ve Tutuklama
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Aydın'ın Efeler ilçesinde mangal kömürü yüklü traktör ile mermer yüklü tırın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Kazada traktör sürücüsü Ş.A. (59) yaralanırken, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Tır sürücüsü Ö.T.'nin kusurunun bulunmadığı belirtildi. Soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Efeler ilçesi Muğla kara yolu üzerinde mangal kömürü yüklü traktör ile mermer yüklü tırın çarpışması sonucu meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü kaza ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında traktör sürücüsü Ş.A. (59) tutuklandı.

Kaza, geçtiğimiz 21 Ağustos günü Muğla kara yolu Savrandere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mermer yüklü 48 AZZ 941 plakalı tır ile römorkunda mangal kömürü yüklü 14 AH 627 plakalı traktör aynı yönde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle traktör, römork ile birlikte şarampole savrularak ters döndü. Kazada, 2 araç sürücüsü yaralanırken, römork üzerinde yolcu konumunda bulunan Mutlu Karabulut (42) römorkun üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Adeta savaş alanına dönen olay yerinde gerekli incelemelerin yapılmasının ardından hayatını kaybeden Karabulut, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılırken, ADÜ morguna kaldırıldı.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından kaza ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında traktör sürücüsü Ş.A. (59) hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ş.A., savcılık ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca kazaya ilişkin hazırlanan rapor da tamamlanırken, tır sürücüsü Ö.T.'nin de kazada kusurunun bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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