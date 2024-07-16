Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Bisiklet Sürücüsü Köpek Saldırısında Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bisiklet sürücüsü, kendisine saldıran köpekten kaçarken motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeyken kendisine saldıran köpekten kaçmak isteyen bisiklet sürücüsü motosikletin çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, İsabeyli Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikleti ile seyir halinde olan Furkan Berk Şahin (24), Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nden geçtiği sırada bir anda tarladan çıkan köpeğin saldırısına uğradı. Köpekten kaçmak için manevra yapan bisiklet sürücüsüne aynı yönde ilerleyen D.K. idaresindeki motosikletli kurye çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Şahin ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Şahin'e ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan bisiklet sürücüsü Şahin doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Şahin'in ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Köpek Saldırısı Nazilli Aydın Trafik Hukuk 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Diyarbakırlı Ramazan hoca cinayeti davasında karar: Ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

Diyarbakırlı Ramazan hoca cinayeti davasında karar: Ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

 En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

 Özel'den Bahçeli'nin elini öpen Özel Harekat Başkanı'na tepki: Sen, devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın

Özel'den Bahçeli'nin elini öpen Özel Harekat Başkanı'na tepki: Sen, devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın

Bakmadan Geçme

ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Kepez, Muratpaşa, Alanya 16-17 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik 16-17 Temmuz 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Çubuk, Beypazarı, Ayaş 16-17 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI l İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları 2024! CANLI maç izle! (BUGÜNKÜ MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 16 Temmuz günün maçları nereden izlenir? 17 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 17 Temmuz burç yorumları nedir? Diyarbakırlı Ramazan Hoca neden öldürüldü, ne olmuştu? Ramazan Pişkin'i öldüren şahıs ne ceza aldı? YKS 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puanla nereye girebilirim? YKS hangi bölümler gelir? Han Yunus nerede? Han Yunus nereye bağlı? Han Yunus nasıl yönetiliyor? Rahmi Özkan'ın hastalığı nedir, neden hastaneye kaldırıldı? Avukat Rahmi Özkan'ın sağlık durumu nasıl? Tercih yapıp yerleşmeyince OBP puanı düşer mi? Tercih yapınca OBP puanı tekrar kullanılır mı? Elias Jelert kimdir? Elias Jelert nereli, kaç yaşında? Elias Jelert Kristensen hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? İLAHİYAT BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS İlahiyat taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi! Samsun Tekkeköy'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 16 Temmuz Samsun'da nerede deprem oldu? Luan Peres kimdir? Luan Peres nereli, kaç yaşında? Luan Peres hangi takımda ve pozisyonda oynuyor?
Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?

Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title