Aydın'da Bıçakla Yaralama Olayı: Şüpheli Gözaltında
Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir şahıs tartıştığı kadını bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı, polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir şahıs tartıştığı kadını bıçakla yaralayıp olay yerinden uzaklaşırken, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Mesudiye Mahallesi Çankaya Caddesi üzerinde saat: 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. ve bir kadın şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. M.K., tartıştığı kadını bıçakla yaraladı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kısa sürede yakalandı

Olayın ardından bölgeden uzaklaşan M.K. isimli şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde M.K. Bey Camii önünde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan M.K. emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
