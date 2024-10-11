Aydın'da Asayiş Operasyonlarında 14 Kişi Tutuklandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 7-11 Ekim tarihleri arasında yapılan operasyonlar kapsamında yakalanan 20 şahıstan 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 7-11 Ekim tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirdikleri operasyonlar kapsamında; yağma suçundan 26 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan E.A., uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan E.S., zimmet suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan M.Ç., kasten yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan E.D., kasten yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan E.D., uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan U.T., hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan S.A., dolandırıcılık suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan K.A., silahla tehdit suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan İ.G., cinsel taciz suçundan 1 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ile aranan S.G., silahla tehdit suçundan 1 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan B.M., askeri ceza muhalefet suçundan 1 yıl 12 gün hapis cezası ile aranan R.Ş., kadına karşı şiddet suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası ile aranan E.P., trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 6 ay hapis cezası ile aranan B.A. ve ifadeye yönelik olmak üzere 6 şahıs olmak üzere toplam 20 şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 14'ü çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN