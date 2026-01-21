Aydın'da aranan şahıslar jandarmadan kaçamadı

Aydın'ın Efeler, Nazilli ve Didim ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 3 kişi, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Efeler ilçesinde "Mala Zarar Verme" suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan U.Y. (37) isimli şahsı yakaladı. Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi'nde de "Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçlarından 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.Ö. (27) isimli şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan sorgulamasında S.Ö.'nün birçok suçtan arandığı tespit edildi. Didim ilçesinde yapılan çalışmalarda ise "Hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.K. (39) isimli şahıs kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN