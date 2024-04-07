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Aydın'da Ahırdan Kaçan 9 Büyük Baş Hayvan Bulundu

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Aydın'ın Germencik ilçesinde ahırdan kaçan 9 büyük baş hayvan, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde bulunarak sahibine teslim edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı görev ve sorumluluk içerisinde vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre Neşetiye Mahallesi'nde yaşayan ve hayvancılık yapan bir vatandaş 9 adet büyük baş hayvanının ahırdan kaçmak suretiyle kayıp olduğunu belirterek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Germencik İçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede geniş kapsamlı araştırma ve aramalar sonucu kayıp hayvanlar aynı gün Dereköy Mahallesi arazi kesiminde bularak sahibine teslim etti. Öte yandan hayvan sahibine hayvan hırsızlıklarına mukabil alınacak önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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