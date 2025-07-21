Aydın'da 84 Yaşındaki Yaya Kazada Hayatını Kaybetti

Aydın'da 84 Yaşındaki Yaya Kazada Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Germencik ilçesinde bir otomobilin çarptığı 84 yaşındaki yaya Mustafa Karaca, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir otomobilin çarptığı 84 yaşındaki yaya hayatını kaybetti.

Kaza, İzmir - Aydın karayolu Turanlar Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Karaca'ya (84), Ş.E.S. idaresindeki 09 AS 668 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan Karaca, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği belirlendi. Karaca'nın cenazesi, Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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