Aydın'da yaşlı adam evinde ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde kendisinden 5 gündür haber alınamayan 77 yaşındaki şahıs yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. Olay, Cuma Mahallesi 209 sokak üzerinde bulunan bir apartmanda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın birinci katında yaşayan ve kendisinden 5 gündür haber alınamayan 77 yaşındaki Mehmet Akif Barutçu'nun hayatından endişe duyan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONUCUNDA BELLİ OLACAK

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler girdikleri evde şahsı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Barutçu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Barutçu'nun ölüm haberini alan yakınları yasa boğulurken, yaşlı adamın cansız bedeni gerekli incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.