Aydın'da 719 Şahıs Tutuklandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Asayiş Büro Amirlikleri tarafından 2024 yılı Ocak ayı içerisinde yakalanan 719 şahıstan 366'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Asayiş Büro Amirlikleri, 2024 yılının Ocak ayında gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına devam ediyor. Emniyet güçlerinin titiz çalışmaları, şehirdeki huzur ve güven ortamının sürdürülmesinde etkili bir rol oynuyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Asayiş Büro Amirlikleri 2024 yılının Ocak ayı içerisinde yapılan çalışmalarda; 5 yıla kadar cezası olan 324 şahıs, 5-10 yıl arası ceza ile aranan 24 şahıs, 10-20 yıl ceza ile aranan 14 şahıs, 20 yıl ve üstü ceza ile aranan 4 şahıs ile ifadeye yönelik 353 şahıs olmak üzere toplamda 719 şahıssı yakaladı. Yakalanan 719 şahıstan 366'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN