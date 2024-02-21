Aydın'da 46 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde dört ilde 11 ayrı suçtan aranan 46 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince aranan bir şahsın yakalanması amacıyla yürütülen çalışmada 4 ilde 11 ayrı suçtan "Dolandırıcılık ve Hırsızlık" suçlarından aranan ve hakkında 46 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. isimli firari şahıs sahte kimlik ile Germencik ilçesi Hıdırbeyli Mahallesi'nde saklandığı ikamette yakalandı. Hükümlü, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN