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Aydın’da 30 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’da 30 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın’ın Didim ilçesinde sahil güvenlik ekipleri tarafından 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde sahil güvenlik ekipleri tarafından 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kara üzerinde kaçış hazırlığı yapan göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri Afganistan uyruklu 12'si çocuk 30 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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