Aydın Bozdoğan'da Kaymakam Sözen din görevlilerine köprü görevi gördüklerini söyledi

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Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Kasım Ayı Mutat Personel Toplantısı'nda din görevlileriyle bir araya geldi. Din görevlilerinin toplumdaki önemli rolüne dikkat çeken Sözen, "Bulunduğunuz yerlerde devlet ile vatandaş arasında köprü görevi görüyorsunuz" dedi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından din görevlilerinin mesleki gelişimlerini desteklemek, kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek ve güncel konuları değerlendirmek amacıyla Kasım Ayı Mutat Personel Toplantısı gerçekleştirildi.

Bahattin Gülten Çırpanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen ve İlçe Müftüsü Rıdvan Seletli katıldı.

Toplantıda din görevlilerine hitap eden Kaymakam Sözen, imam ve diğer din görevlilerinin yalnızca dini hizmetleri yerine getirmekle kalmadığını, aynı zamanda görev yaptıkları mahallelerde toplumun önemli kanaat önderleri arasında yer aldığını vurguladı. Din görevlilerinin devlet ile vatandaş arasındaki iletişimde önemli bir köprü vazifesi üstlendiğini belirten Sözen, toplumsal birlik ve beraberliğin güçlendirilmesinde de önemli sorumluluklar taşıdıklarını ifade etti.

Kaymakam Sözen, din görevlilerinin bulundukları bölgelerde vatandaşların sosyal, milli ve manevi değerler konusunda bilinçlendirilmesinde aktif rol almaları gerektiğine dikkat çekti. Toplumun farklı kesimleriyle sürekli iletişim halinde olan din görevlilerinin, dayanışma kültürünün yaşatılması ve toplumsal huzurun güçlendirilmesi açısından önemli bir görev üstlendiğini dile getirdi.

Toplantıda ayrıca din görevlilerinin motivasyonlarının artırılması, idari ve mesleki konularda bilgi alışverişinde bulunulması ve hizmetlerin daha etkin yürütülmesi konuları değerlendirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı ile diğer kamu kurumlarından gelen güncel yazılar ve duyurular hakkında personele bilgilendirme yapıldı.

Kasım ayı personel toplantısı, din hizmetlerinin daha verimli yürütülmesine yönelik değerlendirmelerle tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı