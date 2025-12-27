Haberler

Ayazma Pınarı Tabiat Parkı jandarmaya emanet

Ayazma Pınarı Tabiat Parkı jandarmaya emanet
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki Ayazma Pınarı Tabiat Parkı, geniş bitki örtüsü ve canlı çeşidi ile dikkat çekerken, jandarma ekipleri tarafından sürekli olarak güvenliği sağlanıyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bulunan Ayazma Pınarı Tabiat Parkı ve çevresi jandarma ekiplerince 7/24 çalışma esasıyla korunuyor.

Bayramiç ilçesi Evciler köyü sınırları içerisinde bulunan Ayazma Pınarı Tabiat Parkı 5,85 hektarlık alanıyla 11 Temmuz 2011 Tabiat Parkı olarak ilan edildi. Ayazma Pınarı Tabiat Parkı, il merkezine 99,5 kilometre; Bayramiç'in merkezine ise; 29,1 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Tabiat Parkı içerisinde kır lokantası, amfi tiyatro, mescit, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar ve piknik üniteleri bulunuyor. Bu doğal güzelliğin ve ziyaretçilerin güvenliği ise Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine emanet. Jandarma ekipleri parkın güvenliğini 7/24 çalışma esasıyla bölgede devriye atarak sağlıyor.

Tabiat parkı geniş bitki örtüsü ve ev sahipliği yaptığı tür çeşitliğiyle büyülüyor

Ayazma Pınarı Tabiat Parkı'nın bitki örtüsü incelendiğinde; Kestane, Gürgen, Meşe, Ihlamur, Kayın, Menengiç, Akçakesme ve Eğrelti türleri karşımıza çıkıyor. Tabiat Parkı aynı zamanda geniş bir canlı çeşidine de ev sahipliği yapıyor. Parkta en yaygın üyeler balıklar, amfibiler, sürüngenler, kuşlar, memeliler, böcekler ve kelebeklerden oluşuyor. Özellikle dağlık alan ekosisteminde soğuk sularda görülen büyük benekli alabalık, çeşitli kurbağa ve semender, yılan ve kertenkele türlerine de rastlanıyor. Kazdağları'nın kuş göç yolları üzerinde olması nedeniyle; Karatavuk, Tahtalı, Yabankazı, Kınalı Keklik, Kuğu, Kartal türlerine adeta bir dinlenme tesisi görevi görüyor. Kazdağları'nda aynı zamanda bozayı, kurt, çakal, yaban domuzu, karaca, tilki, kirpi, porsuk ve sincap gibi türler yaşıyor. Bunların aralarında yaşayan en irileri ise Bozayılar. Bu ekosistemde doğal yayılış alanında olan Bozayılar, tahmini 100 kadar olan nüfuslarıyla koruma altına alınmışlardır. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! İBB İtfaiye Daire Başkanı dahil 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da ilçe belediyesine operasyon! Üst düzey isim gözaltında
İYİ Partili Türkkan: Cezaevinden çıkan mahkumlar suç ilanları veriyor

Tahliye edilen mahkumlardan kan donduran ilanlar! İlk işleri bu oldu
Binlerce öğrenciye af geliyor

Hayalleri yarım kalan binlerce öğrenciye müjde
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Tunç uyardı: Düğün ve nişanlarda silah atana 7,5 yıla kadar hapis

Düğününüze gelenleri uyarın, bunu yapanlar yıllarca hapiste kalacak
Bir zamanların en ünlü çocuk oyuncusuydu! Hayli değişmiş

Bir zamanların en ünlü çocuk oyuncusuydu! Hayli değişmiş
Şehit babasının kahreden görüntüsüyle ilgili gerçek bambaşka çıktı

Şehit babasının kahreden görüntüsüyle ilgili gerçek bambaşka çıktı
38 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul'un yanı başında kar başladı

Kar geliyor! İstanbul'un yanı başında yağış başladı
Bakan Tunç uyardı: Düğün ve nişanlarda silah atana 7,5 yıla kadar hapis

Düğününüze gelenleri uyarın, bunu yapanlar yıllarca hapiste kalacak
Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç Tekirdağ'a nakledildi

Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç hakkında yeni gelişme
Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak

Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak