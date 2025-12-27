Ayazma Pınarı Tabiat Parkı jandarmaya emanet

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bulunan Ayazma Pınarı Tabiat Parkı ve çevresi jandarma ekiplerince 7/24 çalışma esasıyla korunuyor.

Bayramiç ilçesi Evciler köyü sınırları içerisinde bulunan Ayazma Pınarı Tabiat Parkı 5,85 hektarlık alanıyla 11 Temmuz 2011 Tabiat Parkı olarak ilan edildi. Ayazma Pınarı Tabiat Parkı, il merkezine 99,5 kilometre; Bayramiç'in merkezine ise; 29,1 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Tabiat Parkı içerisinde kır lokantası, amfi tiyatro, mescit, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar ve piknik üniteleri bulunuyor. Bu doğal güzelliğin ve ziyaretçilerin güvenliği ise Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine emanet. Jandarma ekipleri parkın güvenliğini 7/24 çalışma esasıyla bölgede devriye atarak sağlıyor.

Tabiat parkı geniş bitki örtüsü ve ev sahipliği yaptığı tür çeşitliğiyle büyülüyor

Ayazma Pınarı Tabiat Parkı'nın bitki örtüsü incelendiğinde; Kestane, Gürgen, Meşe, Ihlamur, Kayın, Menengiç, Akçakesme ve Eğrelti türleri karşımıza çıkıyor. Tabiat Parkı aynı zamanda geniş bir canlı çeşidine de ev sahipliği yapıyor. Parkta en yaygın üyeler balıklar, amfibiler, sürüngenler, kuşlar, memeliler, böcekler ve kelebeklerden oluşuyor. Özellikle dağlık alan ekosisteminde soğuk sularda görülen büyük benekli alabalık, çeşitli kurbağa ve semender, yılan ve kertenkele türlerine de rastlanıyor. Kazdağları'nın kuş göç yolları üzerinde olması nedeniyle; Karatavuk, Tahtalı, Yabankazı, Kınalı Keklik, Kuğu, Kartal türlerine adeta bir dinlenme tesisi görevi görüyor. Kazdağları'nda aynı zamanda bozayı, kurt, çakal, yaban domuzu, karaca, tilki, kirpi, porsuk ve sincap gibi türler yaşıyor. Bunların aralarında yaşayan en irileri ise Bozayılar. Bu ekosistemde doğal yayılış alanında olan Bozayılar, tahmini 100 kadar olan nüfuslarıyla koruma altına alınmışlardır. - ÇANAKKALE