Sahte doktora hastane bahçesinde yüz binlerce liralık altın kaptırdılar

İstanbul'da iki kardeş, 90 yaşındaki annelerini hastaneye götürdü. Hastane bahçesinde kardeşlerin konuşmalarını dinleyen vicdansız şahıs, kendini doktor olarak tanıtıp kız kardeşlerin kollarındaki altın bilekler dahil telefonları, paraları, her şeylerini çalıp kayıplara karıştı.

Olay İstanbul'da bir hastanenin bahçesinde yaşandı. Kız kardeşler neye uğradıklarını anlayamadan kollarındaki altın bileziklerden cüzdanlarına dek soyup soğana çevrildi.

Nisan Gül Karataş kız kardeşiyle birlikte 90 yaşındaki annesini tedavi ettirmek için hastaneye getirdi. Hastane bahçesinde sohbet ederken bir hırsız gizli gizli onları dinlemeye başladı. Konuşmaya müdahale eden şahıs "Abla kızma, ben doktorum, size yardım olacağım. Hastanızın yatışını hemen bugün yaptırırım" dedi. Tedavi umuduyla gözlerini boyadıktan sonra kardeşler, hırsızın her sözüne inandı.

"YEMEK YİYECEK PARAMIZ KALMADI"

"Senin düşkün, fakir görünmen lazım" diyen hırsız, "Makineden geçeceksiniz" diyerek kız kardeşlerin bileziklerini, telefonlarını, cüzdanlarını çıkarttırıp çantaya koydurttu. Fırsatını bulduğu anda çantayı bulup kaçan hırsız, geride iki kardeşi, hasta yaşlı anneleriyle beş parasız bıraktı. Karataş, ""Geri dönüş yapacağız, yol paramız yoktu. Burada acıktık, yemek paramız bile kalmadı. Cüzdanlarımızı boşalttı. Ziynet eşyalarımızı aldı. 500 bin TL'lik ziynet eşyamız gitti." diye konuştu. Bilezikleri, paraları, hemen her şeyleri giden kız kardeşler polise koşup şikayetçi oldu.