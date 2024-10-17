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Sahte doktora hastane bahçesinde yüz binlerce liralık altın kaptırdılar

Sahte doktora hastane bahçesinde yüz binlerce liralık altın kaptırdılar
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İstanbul'da annelerini doktora getiren iki kız kardeş, kendilerine yardımcı olacağını söyleyen sahte doktor tarafından dolandırıldı. Hırsıza güvenerek ziynet eşyalarını çantaya koyan kadınlar, 500 bin TL'lik ziynet eşya kaptırdı.

İstanbul'da iki kardeş, 90 yaşındaki annelerini hastaneye götürdü. Hastane bahçesinde kardeşlerin konuşmalarını dinleyen vicdansız şahıs, kendini doktor olarak tanıtıp kız kardeşlerin kollarındaki altın bilekler dahil telefonları, paraları, her şeylerini çalıp kayıplara karıştı.

Olay İstanbul'da bir hastanenin bahçesinde yaşandı. Kız kardeşler neye uğradıklarını anlayamadan kollarındaki altın bileziklerden cüzdanlarına dek soyup soğana çevrildi.

Sahte doktora hastane bahçesinde yüz binlerce liralık altın kaptırdılar

Nisan Gül Karataş kız kardeşiyle birlikte 90 yaşındaki annesini tedavi ettirmek için hastaneye getirdi. Hastane bahçesinde sohbet ederken bir hırsız gizli gizli onları dinlemeye başladı. Konuşmaya müdahale eden şahıs "Abla kızma, ben doktorum, size yardım olacağım. Hastanızın yatışını hemen bugün yaptırırım" dedi. Tedavi umuduyla gözlerini boyadıktan sonra kardeşler, hırsızın her sözüne inandı.

"YEMEK YİYECEK PARAMIZ KALMADI"

"Senin düşkün, fakir görünmen lazım" diyen hırsız, "Makineden geçeceksiniz" diyerek kız kardeşlerin bileziklerini, telefonlarını, cüzdanlarını çıkarttırıp çantaya koydurttu. Fırsatını bulduğu anda çantayı bulup kaçan hırsız, geride iki kardeşi, hasta yaşlı anneleriyle beş parasız bıraktı. Karataş, ""Geri dönüş yapacağız, yol paramız yoktu. Burada acıktık, yemek paramız bile kalmadı. Cüzdanlarımızı boşalttı. Ziynet eşyalarımızı aldı. 500 bin TL'lik ziynet eşyamız gitti." diye konuştu. Bilezikleri, paraları, hemen her şeyleri giden kız kardeşler polise koşup şikayetçi oldu.

Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

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Yorumlar (2)

Perwer:

İyi olmuş. O kadar haber ve uyarılara rağmen bu insanlar bir türlü akıllanmıyor. Uyanık, keriz meselesi boşuna değil

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Baba Yabgu:

O evliadı nasıl pusuya yatmış da insanlar nasıl kanıyor anlamadım yolda size seslenip 1 dakika diyen insanlardan kaçın

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