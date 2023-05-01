Avusturya'da İşgücü Anlaşması'nın yıl dönümünde 'Ahde Vefa' programı düzenlendi

Türkiye ile Avusturya arasında imzalanan İşgücü Anlaşması'nın 59. yıl dönümünde, Avusturya'nın başkenti Viyana'da ilk nesil işçiler için "Ahde Vefa" programı gerçekleştirildi.

Türkiye ile Avusturya arasında 1964'te imzalanan İşgücü Anlaşması'nın 59. yıl dönümünde Viyana Belediye Sarayı restoranında "Ahde Vefa" programı düzenlendi. Programa, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Avusturya İslam Cemaati (İGGÖ) Başkanı Ümit Vural, Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) Başkanı Fatih Yılmaz ve Türk Hava Yolları (THY) Viyana Ofisi Müdürü Serkan Özbüyükyörük'ün yanı sıra ülkenin farklı bölgelerinden ilk neslin temsilcileri ve davetliler katıldı. Müzik dinletisi ile ikramların da yapıldığı programda, gurbetçiler ülkede yaşadıklarını ve hayat hikayelerini davetlilerle paylaşma imkanı buldu.

Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği Başkanı Fatih Yılmaz yaptığı konuşmada, "Bu gün burada ATİB olarak Avrupa'ya 1960'larda gelen birinci gurbetçilerimiz için bu ülkeye yapmış oldukları büyük katkılarından dolayı vefamızı göstermek için toplanmış bulunmaktayız. Ahde Vefa Türk kültürünün bir parçası ve bağımlılık anlamına gelmektedir. Bu yükümlülük Türk toplumunda özellikle de bu gurbetçi toplumda yaşayanlar arasında çok önemli bir kavramdır" dedi.

Gurbetçilerin çoğu zaman ailelerini, vatanlarını, dil ve kültürlerini geride bırakarak Avrupa'ya göç ettiklerini ifade eden Yılmaz, "Yaşadıkları ülke adına büyük bir görevi üstlenerek Avrupa'nın kalkınmasına katkıda bulunmuşlardır. Bu nedenle onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Bugün burada toplananlar, Türkiye'nin modern tarihinde önemli bir yere sahip olan ve Avrupa'nın ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan gurbetçilerimizin cesaret ve azim dolu hikayelerine tanıklık edilecektir" diye konuştu.

Gurbetçilerin Avusturya'da yaşamalarına rağmen kendi ülkelerine olan sevgilerini ve bağlılıklarını her zaman koruduklarını vurgulayan Yılmaz, "Onların bu bağlılığı ülkemizin sevgisiyle bizim burada olmamızı mümkün kıldı. Bu vatandaşlarımızı taktir etmek ve saygı göstermek bizim için bir sorumluluktur. Sevgili gurbetçi büyüklerimiz sizler bizim gurur kaynağımızsınız. Sizler yaşantınızla, iş ahlakınızla ve davranışlarınızla Avrupa'da büyük işler başararak ahlaklı bir şekilde çalışmış ve Türk isminin onurunu korumuş oldunuz. 1960'larda gelmeye başlayan siz büyüklerimizin katkılarını hiçbir zaman unutmayacağız" şeklinde konuştu.

Viyana Ofisi Müdürü Serkan Özbüyükyörük da yaptığı konuşmada Avrupa'da ve Avusturya'da yaşayan gurbetçilerin THY'ye sahip çıktıklarını belirterek, THY'nin Avusturya'da haftalık 59 sefer gerçekleştirerek ülkedeki en çok uçuşa sahip yabancı hava yolu şirketi olmasında burada yaşayan Türklerin katkılarının büyük olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ise konuşmasında, bu programın kendisi için çok anlamlı olduğunu ve kendisinin de bir gurbetçi olduğunu söyledi. Rathauskeller'de Viyana için böylesi önemli bir yerde, vatandaşları davet etmenin ve onlara teşekkür etmenin kendisi için çok önemli olduğunu belirten Ceyhun, "Bu teşekkür ve vefa örneğimiz, umarım Almanya'da, Fransa'da ve Belçika'da da tekrarlanır" ifadelerini kullandı.

Avusturya Türk toplumunun birinci nesline şükranlarını sunmak üzere etkinliği düzenlediklerini kaydeden Büyükelçi Ceyhun, "Bundan 59 yıl önce 15 Mayıs 1964 tarihinde Viyana'da imzalanan Türkiye- Avusturya İşgücü Anlaşması ile birlikte ülkemizden diğer Avrupa ülkelerinin yanı sıra Avusturya'ya da binlerce vatandaşımız çalışmak üzere göç etmeye başlamıştı" dedi Gelecek yıl iki ülke arasındaki anlaşmanın 60. yılı olacağını belirten Ceyhan, "Bir an önce para biriktirip Türkiye'ye dönmek niyetiyle Avusturya'ya gelen siz değerli büyüklerimizin Avusturya'daki varlığı dördüncü kuşağa dayanmış bulunmaktadır" dedi.

Konuşmasında gurbetçilerin birçok mesleki alanda çok başarılı evlatlara ve torunlara sahip olduğunu belirten Ceyhan, "300 bin civarında insanımız yüreklerinde güzel Anadolu'muzu hiçbir zaman yitirmemiş vaziyettedir. Bu insanlarımız ekonomik, sosyal ve siyasi hayatın her alanında faaliyet göstermekte, iki ülke arasındaki ilişkilerin en sağlam boyutunu oluşturmaktadır. Avusturya'daki Türk toplumu, ikinci, üçüncü ve dördüncü nesiller, sizler değerli büyüklerimizin mücadelesine çok şey borçlusunuz. Birinci nesil büyüklerimiz olarak bu başarılarınızdan dolayı duyduğumuz minnet ve şükran duygularımızı size anlatamam" diye konuştu. Ceyhun, "Bu vesileyle bir kez daha ifade etmek istiyorum hepinizin ellerinden öpüyorum ve ebediyete intikal eden birinci nesil büyüklerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Çünkü 60. yılı gelecek yıl kutlayacağız ama ne yazık ki aramızda olması gereken ve birlikte kutlamamız gereken nice değerlerimizi, büyüklerimizi, varlığımızı Avrupa'da yitirdik. Onları da unutmamamız ve her daim anmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Türk toplumunun Avusturya'daki 59 yıllık mevcudiyeti boyunca daima kanunlara saygılı, barışçıl, çalışkan bir görünüm sergilediğini belirten Ceyhun, "Kimse bizim toplumumuza tek kelime edemez. Camilerimizden tek bir terörist çıkmadı. Çünkü gençliğimize doğru sahip çıkıldı. Türk toplumundan bugüne kadar gerçek anlamda suçlama yapılabilecek nitelikte tek bir insanın çıkmaması bile bizim ne kadar değerli bir toplum olduğumuzun en güzel kanıtlarından biridir" dedi.

Geceye katılan gurbetçi vatandaşlardan Fethi Çetin, Avusturya'ya 1969'da Sakarya'dan geldiğini ifade ederek kendisine verilen çalışma izni belgesini gösterdi. Avusturya'nın çalışma izni ile gelenlere süresiz vize verdiğini belirtti. - VİYANA