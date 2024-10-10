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Kocasının yasak aşkını öğrenen kadın, dehşet saçtı

Kocasının yasak aşkını öğrenen kadın, dehşet saçtı
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Avustralya'da yaşayan 53 yaşındaki Nirmeen Noufl adlı kadın, kocasının başka biriyle ilişkisi olduğunu öğrenince korkunç bir cinayet işledi. 62 yaşındaki kocasını öldüren kadın, cesedi parçalara ayırdı.

Avustralya'da yaşanan korkunç olayda 62 yaşındaki Mamdouh Noufl, aldattığı karısı tarafından vahçice katledildi. 2023'ün temmuz ayında yakınları tarafından kayıp ilanı verilen yaşlı adamı bulmak için çalışma başlatıldı. Sidney şehrinin Greenacre bölgesinde yaşayan 8 çocuk annesi 53 yaşındaki Nirmeen Noufl, kocasının ölümüyle alakalı olarak suçlandı.

Avustralya'da yasak aşkı olan kocasını öldüren kadın, cesedi parçalara böldü.

"ÇOK HOŞ VE DİNDAR BİR HANIMDI"

Polis kayıp olayı şüpheli olarak değerlendirdi ve ocak ayında cinayet masası dedektifleri olayı devraldı. 18 ay sonra 53 yaşındaki Nirmeen Noufl tutuklandı ve Greenacre'daki aile evini aramak için emir çıkartıldı. Çiftin evinin kapsamlı bir şekilde temizlendiği ve yeniden döşendiği ortaya çıktı. 53 yaşındaki Nirmeen Noufl'un kocasının Mısır'da yaşayan bir kadınla ilişkisi olduğunu ve yurt dışına seyahat etmeyi planladığını keşfetmesinin ardından çiftin tartıştığı öğrenildi. Daily Mail'in aktardığına göre bu tartışma sırasında kadın, kocasına saldırarak onu öldürdü. Nirmeen Noufl, kocasının cansız bedenini testere ve çeşitli bıçaklar kullanarak parçalara ayırdı ve cansız beden parçalarını plastik torbalara koyarak güneybatı Sidney'deki yerleşim alanlarında ve sanayi bölgelerinde çeşitli çöp kutularına attı. Komşular tutuklanma haberi karşısında şok olduklarını söyleyerek, "Çok hoş bir hanımdı ve çok dindardı. 20 yıldan fazla burada yaşadı. Her sabah işe giderken onunla konuşurdum. Şoke oldum gerçekten bu olanlara inanamadım." dedi.

Kocasının yasak aşkını öğrenen kadın, dehşet saçtı

Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

Avustralya Cinayet 3-sayfa Dünya Hukuk Suç

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