Üye Girişi
Haberler

Avustralya'da skandal: Kreş çalışanı, 60 kız çocuğuna cinsel istismardan suçlu bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya'da bir kreş çalışanı olan Ashley Paul Griffith, 60 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmaktan suçlu bulundu. Griffith'in çocuklara yönelik istismarları 2003-2022 yılları arasında Avustralya ve İtalya'da gerçekleşti.

Avustralya'da pedofili Ashley Paul Griffith, kreşte çalıştığı sırada 60 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmaktan suçlu bulundu. Avustralya cinsel istismar davasıyla sarsıldı. Kreşlerde çocuk bakıcısı olarak çalışan 46 yaşındaki Ashley Paul Griffith, çocuklara cinsel istismarda bulunduğunu kabul etti. Brisbane Bölge Mahkemesinde görülen davada 307 suçlama yöneltilen Griffith, Avustralya ve İtalya'da çoğunluğu 12 yaşın altında 60 kız çocuğuna istismarda bulunması nedeniyle mahkeme tarafından suçlu bulundu.

ÇOCUK İSTİSMARI İÇERİKLERİ ÜRETTİĞİ GEREKÇESİYLE GÖZALTINA ALINDI

Griffith Ağustos 2022'de çocuk istismarı içerikleri ürettiği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınmıştı. Bir yıl sonra ise Griffith'in 2003 ile 2022 yılları arasında Avustralya'nın on iki farklı bölgesinde ve İtalya'nın Pisa kentinde 91 çocuğa karşı bin 623 suç işlediği tespit edilmişti. Dava sürecinde Griffith'in hakkındaki suçlamaların bir kısmı düşürülmüştü. Şu anda gözaltında olan Griffith'in alacağı ceza sonraki bir tarihte belirlenecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Avustralya brisbane 3-sayfa İtalya Dünya Çocuk Mahkeme Suç 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi

 AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi

AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi

 İzmir'de korku dolu gece! Ölü sayısı 3'e yükseldi, saldırganın üzerinden onlarca hap çıktı

İzmir'de korku dolu gece! Ölü sayısı 3'e yükseldi, saldırganın üzerinden onlarca hap çıktı
ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek

ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek
500

Yorumlar (1)

Brh atr:

bu şekil olaylarda hep islami kesimi suçlayanlar okusun haberi onların teyze çocuklarıda yapıyormuş

1
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
SANA DEĞER CANLI İZLE Sana Değer programı sunucuları kim? Sana Değer programı konusu ne? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? GRAM ALTIN NE KADAR? 2 Eylül gram altın, çeyrek altın, yarım altın kaç TL? Güncel altın fiyatları... TÜPRAŞ temettü ne zaman? TÜPRAŞ 2024 temettü verecek mi? TÜPRAŞ 10 yılda kaç kat arttı? Müge Anlı başladı mı? 2 EYLÜL MÜGE ANLI CANLI İZLE! ATV CANLI İZLEME LİNKİ Nur Tuğba neden ayrıldı? Nur Tuğba Namlı programdan ne zaman ayrıldı? Şule Aydın kimdir? Şule Aydın kaç yaşında, nereli? Immobile- Manaj pozisyonu izle! Immobile- Manaj pozisyonu nedir? Beşiktaş- Sivasspor maçında ne oldu? 2 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Afrika kıtasının kuzeybatısında, Fas, Cezayir ve Tunus'tan geçen dağ sırasının adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki sorusunun cevabı ne? Yeni emeklilik sistemi nedir? Yeni emeklilik sistemi nasıl olacak, emeklilik yaşı yükselecek mi?
title