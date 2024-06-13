Avustralya'da bir lise öğrencisi, 50 kız öğrencinin sahte çıplak fotoğraflarını çevrimiçi olarak paylaştığı için tutuklandı

Avustralya'da bir genç, 50 kız öğrencinin sahte çıplak fotoğraflarını çevrimiçi olarak paylaşmasının ardından tutuklandı ve daha sonra serbest bırakıldı.

Victoria'daki Bachhus Marsh Grammar Okulu'ndan öğrencilerin fotoğrafları, yapay zeka kullanılarak "müstehcen" içerikler oluşturmak için değiştirildi ve Instagram ile Snapchat'te paylaşıldı. Fotoğraflar, okulda üst sınıflarda okuyan kız öğrencilerin sosyal medya hesaplarından alındı.

Polis, "7 Haziran Cuma günü çevrimiçi bir platform aracılığıyla Melton bölgesindeki bir kişiye bir dizi fotoğraf gönderildiği bildirildi," dedi. "Polis, çevrimiçi olarak paylaşılan müstehcen görüntülerle ilgili olarak bir genci tutukladı. Soruşturma devam ederken serbest bırakıldı."

Okul müdürü Andrew Neal, olayı "korkunç" olarak nitelendirdi. "Bu tür olaylar, özellikle bu yaşta büyüyen kız öğrencileri derinden etkiler," dedi. Öğrencilere destek verildiğini ve görüntülerin sosyal medyadan kaldırılması için çalışıldığını belirtti.

Neal, "En olası kişinin okuldan biri veya bir grup insan olduğunu düşünüyoruz, ancak başka olasılıkları da göz ardı etmiyoruz," dedi.

Kızlardan birinin annesi, kızını bir pijama partisinden alırken sahte fotoğrafları gördüğünde çok üzüldüğünü söyledi. "Fotoğraflar tahrif edilmiş ve çok grafik. Gördüğümde neredeyse ben de kustum," dedi. "Elli kız çok fazla. Bu tür olayların bir daha olmayacağını nasıl garanti edebiliriz?"

Olay, Victoria başbakanı Jacinta Allan tarafından kınandı. Allan, kadınların ve kızların saygı görmesi gerektiğini belirterek, "Victoria'da bu tür utanç verici ve kadın düşmanı davranışlara yer yok," dedi. "Bu yüzden bu davranışa karşı yasalar çıkardık ve okullarda saygılı ilişkiler öğretiyoruz."