Attığı bardak husumetlisini kör etti! Suçunu itiraf eden şahsın savunması akıllara zarar

Kahramanmaraş'ta farklı masalarda oturan iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada avukat Faruk Taş, masadaki bardağı diğer gruptaki Oktay Kurt'a fırlattı. Sol gözüne bardak isabet eden Kurt, kanlar içerisinde yere yığıldı. O anlar, mekanın güvenlik kamerasına da yansıdı.

KAVGAYA KARIŞAN KİŞİLER TESPİT EDİLDİ

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurt, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Kurt'un sol gözü, görme yetisini kaybetti. Çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerasından tespit ettiği şüphelileri gözaltına aldı. Kavgaya karışan kişilerin arasında İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli astsubay Ali M.'nin de olduğu belirlendi.

"SOL GÖZÜME GELDİ"

Oktay Kurt, hastanedeki tedavisinin ardından suç duyurusunda bulundu. İfadesinde karşı masadaki kişilerin kendilerine küfür ettiğini iddia eden Kurt, "Ben de bunun üzerine 'Kardeşim neden küfrediyorsun' dedim. 2-3 saniye geçmeden Faruk Taş, masadan aldığı şişeyi yüzüme fırlattı. Şişe sol gözüme geldi. Yaranın acısı ile uğraşırken karşı taraf, bana vurmaya başladı. Ben de doğal olarak kendimi savunmak için karşı tarafı itekledim. Daha sonra mekanın üst katındaki tuvalete çıkarak, gözümün durumuna bakmak istedim. Kapıyı arkadan kilitledim. Bu şahıslar arkamdan gelerek kapıyı zorladılar ama açamadılar. Daha sonra garsonlardan biri ambulansın geldiğini söyleyerek, tuvaletten çıkmamı sağladı. Fakat ambulansın gelmediğini gördüm. Bu şahıslarda benim çıktığımı görünce saldırdılar" dedi.

"ŞAHSA'SAKİN OL' DEDİM"

Gözaltına alınan avukat Faruk Taş da ifadesinde; olay sırasında başına şişe ile vurulduğunu, bu nedenle yaralandığını söyledi. Diğer masadaki kişilerin kendilerine küfür etmesi nedeniyle kavganın başladığını iddia eden Taş, "Oktay Kurt, bize doğru yürürken küfretti. Şahsa 'Sakin ol' dedim. Bu sırada diğer masadan bizimkisine doğru şişeler fırlatılmaya başlandı. Daha sonra bir şahıs, elindeki şişe ile başıma vurdu. Şişe kırıldı, akabinde ortalık karıştı. Oktay Kurt ve beraberindekiler, bana saldırmaya başladı. Olay, daha sonra dışarı yansıdı. Ben de aracımla olay yerinden ayrılıp, tedavim için hastaneye gittim.

"SADECE KENDİMİ SAVUNDUM"

Görüntülerde, Oktay Kurt'a bardak fırlatan kişi benim. Yaşanan arbede sırasında sadece kendimi savundum. Kimseyi darp etmek için bir müdahalede bulunmadım" ifadelerini kullandı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Faruk Taş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa