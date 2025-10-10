Haberler

Avukat Serdar Öktem Cinayetinde 9 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da Avukat Serdar Öktem cinayetiyle ilgili olarak adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 9'u tutuklandı. Aralarında 18 yaşından küçük 2 kişinin de bulunduğu bu şüpheliler, cinayet soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
