Avukat Serdar Öktem Cinayetinde 9 Şüpheli Tutuklandı
İstanbul'da Avukat Serdar Öktem cinayetiyle ilgili olarak adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 9'u tutuklandı. Aralarında 18 yaşından küçük 2 kişinin de bulunduğu bu şüpheliler, cinayet soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa