Avukat Göksu Çelebi'nin ailesi: Kızımız ölmedi, yoğun bakımda tedavisi devam ediyor

Uyuşturucu madde kullanımından dolayı hayatını kaybeden Avukat Göksu Çelebi'ye uyuşturucu madde temin ederek kullanmasını sağladığı iddiasıyla geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan kripto para borsası ICRYPEX kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AVUKAT GÖKSU ÇELEBİ'NİN AİLESİNDEN AÇIKLAMA

Olayın yankıları sürerken, Göksu Çelebi'nin ailesinden ortalığı karıştıracak bir açıklama geldi. Çelebi ailesinin avukatı Sezgin Tunç yaptığı açıklamada, Göksu Çelebi'nin öldüğü iddialarının doğru olmadığını belirtti.

"GÖKSU ÇELEBİ ÖLMEDİ, HASTANEDE YOĞUN BAKIMDA"

Sezgin Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Müvekkilim adına kamuoyunu doğru bilgilendirme amacıyla bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur: Müvekkilimin kızı halen hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi görmekte olup, hayati tehlikesi devam etmektedir. Bazı mecralarda yer alan vefat ettiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır ve asılsızdır.

"GÖKALP İÇER İLE ANLAŞMA İDDİALARI TAMAMEN GERÇEK DIŞI"

Olayla ilgili olarak sorumluluğu veya ihmali bulunan kişi ve kurumlar hakkında şikayetçi olunmuştur. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde titizlikle yürütülmektedir. Ayrıca, şüpheli ile müvekkilimin uzlaştığına ilişkin iddialar da tamamen gerçek dışı olup, bu tür spekülatif haberlerin kamuoyunu yanıltma ve adli süreci etkileme amacı taşıdığı değerlendirilmektedir.

Sürecin her aşamasında hukuki haklarımızı kararlılıkla kullanacağımızı, adaletin tecellisi için gereken tüm başvuruların yapılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla."