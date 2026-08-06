Europol'den Göçmen Kaçakçılığına Darbe: 3 Üst Düzey Üye Gözaltında

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), Almanya ve Sırbistan'ı kapsayan operasyonda Suriyeli iki kaçakçılık ağının üst düzey 3 üyesinin gözaltına alındığını açıkladı.

Avrupa'da düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar devam ediyor. Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), Akdeniz ve Balkanlar üzerinden yapılan düzensiz geçişleri organize eden suç ağlarına yönelik yeni bir operasyon düzenledi. Almanya ve Sırbistan'ı kapsayan operasyonda iki kaçakçılık ağının üst düzey 3 üyesinin gözaltına alındığı bildirildi. Europol tarafından yapılan açıklamada, "Yetkililer, 900'den fazla göçmenin Avrupa Birliği'ne kaçırılmasını organize ettiğine inanılan birbiriyle bağlantılı iki Suriyeli suç ağının üst düzey üyelerini hedef aldı" denildi. Gözaltına alınanlardan 2'sinin Belgrad'da, diğerinin ise Almanya'da yakalandığı belirtilirken, 2 şüphelinin Suriyeli olduğu aktarıldı.

"Suriye vatandaşlarını Macaristan'a veya Hırvatistan'a soktu"

AB Ceza Adaleti İşbirliği Ajansı (Eurojust) tarafından yapılan açıklamada ise, "Dün Belgrad'da yakalanan şüphelinin Balkan rotası üzerinden Almanya ve diğer Batı Avrupa ülkelerine insan kaçakçılığı yapmak için diğer şüphelilerle birlikte çalıştığı değerlendiriliyor. Grup, Suriye vatandaşlarını Sırbistan üzerinden Macaristan'a veya Bosna Hersek üzerinden Hırvatistan'a soktu. Göçmenler daha sonra otomobil, minibüs veya kamyonlarla Slovakya, Çekya, Polonya ya da Avusturya üzerinden Almanya ve diğer ülkelere taşındı" ifadelerine yer verildi.

Kaçakçılık ağının kişi başı 2 bin ile 10 bin euro arasında ücret aldığı aktarılan açıklamada, "5 Ağustos'ta gözaltına alınan şüphelinin göçmenleri Sırbistan'daki Sombor kentine taşıdığı ve burada onları ağın diğer üyelerine teslim ettiği iddia ediliyor. Ayrıca Sırbistan'dan Macaristan'a insanların hareketini kolaylaştırdığından ve Haziran 2023 ile Haziran 2024 arasında en az 37 kaçakçılık operasyonuna dahil olduğundan şüpheleniliyor" denildi.

Şüphelinin Haziran 2023 ile Haziran 2024 tarihleri arasında en az 37 kaçakçılık operasyonuna dahil olduğunun değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, "5 Ağustos'ta gerçekleştirilen gözaltı, bu ağın Almanya ve Sırbistan'daki diğer üyelerine yönelik daha geniş kapsamlı bir operasyonun parçası olarak gerçekleştirildi. Ağın beş ek üyesi ise 2025 yılında Almanya, Hollanda ve Bosna Hersek'te düzenlenen koordineli operasyonlarda daha önce yakalanmıştı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı