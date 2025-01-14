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AVM Tavanında Çalışırken Düşerek Hayatını Kaybeden İşçi Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Ankara'da bir alışveriş merkezinde tavan arasında çalışırken zeminin çökmesi sonucu düşen Sezer Pekruh (50), hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi ise gözyaşlarıyla toprağa verildi.

AVM'nin tavan arasındaki çalışma esnasında zemine düşerek ölen işçi son yolcuğuna uğurlandı

ANKARA - Ankara'da alışveriş merkezinin tavan arasında çalışırken zeminin çökmesi sonucu düşerek hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çankaya'da yer alan bir AVM'de meydana geldi. Alınan bilgilere göre, makine bakım personeli Sezer Pekruh (50), AVM'nin tavan arasında çalışırken zeminin çökmesi sonucu yürüyen merdivenlerin üzerine düştü. Ağır yaralanan Pekruh, nakledildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumundaki cenazesi incelemelerin ardından ailesi tarafından teslim alınan Pekruh için Karşıyaka Mezarlığı'nda yer alan Ahmet Efendi Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Pekruh'un cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.

AVM Tavanında Çalışırken Düşerek Hayatını Kaybeden İşçi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - 3.Sayfa
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