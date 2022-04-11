AVM'nin 3. katından düşen hamile kadın hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AVM'nin 3. katından düşen hamile kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
AVM'nin 3. katından düşen hamile kadın hayatını kaybetti

Gaziantep'te 28 yaşındaki hamile bir kadın, AVM'nin 3. katında bulunan yemek bölümünden beton zemine düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri intihar şüphesi üzerinde duruyor.

Şehitkamil ilçesindeki bir AVM'de hamile olduğu öğrenilen Sevgi Alkayış (28), AVM'nin üçüncü katında bulunan yemek bölümünden beton zemine düştü. Genç kadın ağır yaralanırken, AVM içerisinde büyük panik yaşandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay sonrası çevredeki vatandaşlar ve AVM yetkililerince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Talihsiz kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili intihar şüphesi üzerine durulurken, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

AVM'nin 3. katından düşen hamile kadın hayatını kaybetti

AVM'nin 3. katından düşen hamile kadın hayatını kaybetti

AVM'nin 3. katından düşen hamile kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şehitkamil, Gaziantep, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title