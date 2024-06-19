AVM'de çocuğa cinsel istismar! Perdenin arasından bakan anne, görevlilere koştu

İstanbul Şişli'de bulunan bir AVM'deki giyim mağazasında küçük bir çocuk, yabancı uyruklu bir kişi tarafından cinsel istismara uğradı. 16 Nisan'da hakim karşısına çıkan ve 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan yabancı uyruklu şahsın avukatı, müvekkilinin yanlış anlaşıldığını iddia ederek karara itiraz etti.

Anne S. ile çocukları K. N. ve Y. E., alışveriş için bir mağazaya girdi. Y. E., kıyafetleri denemek için soyunma kabinine girdiğinde, kardeşi ve annesi dışarıda bekleyerek çocuğun denemesi için kıyafet getirdi. O sırada kabindeki Y.E., başka bir kabinde perdesi aralık şekilde cinsel organıyla oynayan Firouzian'ı fark etti.

CİNSEL ORGANIYLA OYNAYARAK ÇOCUĞU YANINA ÇAĞIRDI

Halk Akademi'den Çiğdem Tosun'un haberine göre, Firouzian, çocuğa eliyle "Gel" şeklinde işaret etti. Korkuyla kabin alanından çıkıp tekrar geri gelen çocuk, Firouzian'ın yine cinsel organıyla oynadığını gördü. Bu sırada Firouzian çocuğa "Gel" işareti yapmaya devam ederek kabine çağırdı. Neye uğradığını şaşıran çocuk ise olayı hemen annesine anlattı.

ÇIĞLIK ATARAK GÜVENLİKLERİ ÇAĞIRDI

Anne, kabin alanına giderek aralık perdeden cinsel organıyla oynamaya devam eden Firouzian'ı görünce çığlık atarak reyon görevlileri ve güvenlikleri çağırdı. Mağaza görevlileri olay yerine geldiklerinde, kabin perdesinin kapalı olduğunu ve şüphelinin üzerinde ya da denediği kıyafetlerde herhangi bir anormallik görülmediğini söyledi.

"KIYAFETLERDE ISLAKLIK BULUNMASI ŞART DEĞİL"

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde savunması alınan Firouzian, suçlamaları kabul etmedi. Mağaza çalışanları da, mağdur çocuğun ve annesinin verdiği ifade doğrultusunda olayı anlattı. Mahkeme, taciz eyleminin meydana gelmesi için olay yerinde ya da sanığın giymiş olduğu kıyafetlerin üzerinde herhangi bir ıslaklık bulunmasının şart olmadığına kanaat getirdi. Tanıkların ifadeleri ve tutarlı beyanları sonrasında suçun anlatıldığı şekilde işlendiği kabul edildi.

CEZADA ARTIRIM YAPILARAK 2 YIL 6 AY HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Geçtiğimiz 16 Nisan'da görülen duruşmada İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Firouzian'ın; K. N.'nin izlemesini isteyerek cinsel organıyla oynamasının cinsel taciz suçunu oluşturduğuna, mağdurun 18 yaşını doldurmaması gerekçesiyle de eylemin çocuğa karşı cinsel taciz suçunun kapsamında değerlendirilmesine karar verdi.

Eylemin, kamusal alanda teşhir suretiyle işlendiği de göz önünde bulunduruldu ve cezada artırım yapıldı. Firouzian'a verilen cezada alt sınırdan uzaklaşılarak 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine karar verildi.

"İŞ İNSANI VE SUÇA MEYİLLİ DEĞİL"

Sanık Firouzian, avukatı aracılığıyla karara itiraz etti. Avukat, itirazda Firouzian'ın İran vatandaşı olduğunu, annesinin kanser tedavisi amacıyla Türkiye'de bulunduğunu belirtti. Sanığın bir iş insanı olduğunu vurgulayıp "Suça meyilli işsiz güçsüz takımına mensup olmadığı" ifade edildi.

TÜRKÇE BİLMEDİĞİ İÇİN "PERDEYİ ÖRT" İŞARETİ YAPMIŞ

İtiraz dilekçesinde olayın Firouzian'ın kabinde pantolon denediği sırada perdenin dışardan açıldığı ve Firouzian'ın da Türkçe bilmediği için perdeyi örtmesi konusunda mağdura işarette bulunduğu şeklinde meydana geldiği vurgulandı. Firouzian'ın pantolonları denediği süre boyunca iç çamaşırını hiç çıkartmadığının altı çizildi.