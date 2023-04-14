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Vücut geliştirme şampiyonu evini ateşe verdi, gözaltına alındıktan sonra kelepçeyi kırdı

3. Sayfa Haberleri

İstanbul Avcılar'da psikolojik sıkıntılar yaşanan vücut geliştirme şampiyonu Onur Genç, annesi ile birlikte yaşadığı evi ateşe verdi. Kapıyı kilitledikten sonra yanan eşyaları balkondan atan adam, polis ekiplerinin koluna taktığı ilk kelepçeyi kırdıktan sonra güçlükle durdurulabildi.

Saat 10.00 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi Şamlı Sokak'ta meydana gelen olayda psikolojik sıkıntılar yaşadığı öğrenilen Onur Genç isimli vücut geliştirme şampiyonu, annesi ile birlikte yaşadığı evini ateşe verdi.

Vücut geliştirme şampiyonu evini ateşe verdi, gözaltına alındıktan sonra kelepçeyi kırdı

EŞYALARI SOKAĞA ATTI

Kapısını kilitledikten sonra balkona çıkan adam, evdeki eşyaları yakarak sokağa atmaya başladı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Vücut geliştirme şampiyonu evini ateşe verdi, gözaltına alındıktan sonra kelepçeyi kırdı

KOLUNA TAKILAN KELEPÇEYİ KIRDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı kırarken, polis ekipleri, Genç'i kelepçeleyerek gözaltına almak istedi. Genç, koluna takılan ilk kelepçeyi kırarken, güçlükle yere yatırılan adam tekrardan kelepçelenerek gözaltına alındı.

Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonunu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Onur Genç İtfaiye Avcılar 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (1)

SeyYah Saruhanli:

kafa gelişmemiş.

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