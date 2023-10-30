Avcılar'da Otoparkta Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Avcılar'da bir otoparkta çıkan tartışmada bir kişi silahla vurularak öldürülürken bir kişi de ağır yaralandı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, 19.30 sıralarında Firuzköy Mahallesi, Halide Edip Adıvar Caddesi'nde bulunan otoparkta meydana geldi. Otoparka gelen ve kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi ile otoparkta bulunan Murat Aydıner ve Caner Şahin arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında saldırganlardan biri Aydıner ve Şahin'e silahla ateş etti. Olayın ardından saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Murat Aydıner'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Caner Şahin ise, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SALDIRIYA UĞRAYANLARIN YAKINLARI OLAY YERİNDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Saldırıyı öğrenen Aydıner ve Şahin'in yakınları otoparka akın etti. Çevik kuvvet polisi olay yerinde önlem alırken saldırıya uğrayanların yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Aydıner'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.