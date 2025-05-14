Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 4 kişi tutuklandı

Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosu: Dört kişi tutuklandı
Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim

Putin'in ısrarı sonrası Trump İstanbul kararını değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı

Erdoğan'dan bölücü örgütün diğer kollarına: Feshe katılın
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

Avcılar'da Modifiye Araçlara Ceza: 32 Sürücüye 138 Bin TL

Avcılar'da Modifiye Araçlara Ceza: 32 Sürücüye 138 Bin TL
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Avcılar'da yüksek sesle müzik yayını yapan modifiye araç sürücülerine toplamda 138 bin 134 TL ceza keserken, 18 aracı trafikten men etti.

Avcılar'da modifiye araçlarla müzik yayını yapan sürücülere ceza

32 sürücüye 138 bin 134 TL ceza kesildi, 18 araç trafikten men edildi

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Avcılar'da park içerisinde modifiye araçlarla yüksek sesli müzik yayını yaparak çevreye rahatsızlık veren şahıslara yönelik denetim gerçekleştirdi. 32 araç sahibine toplam 138 bin 134 TL ceza kesilirken, 18 araç trafikten men edildi.

Avcılar sahilinde park içerisinde buluşarak ses sistemleriyle modifiye edilmiş araçlarla yüksek sesle müzik yayını yapan şahıslar, çevre sakinlerini canından bezdirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine konuyla ilgili inceleme başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 32 araç sahibi yakalandı. Sürücülere "Araçların teknik şartlara uygun olması zorunluluğu", 'Araçlara izinsiz işaret, yazı, reklam, ışıklı veya sesli donanım eklenmesi',

"Araçlarda ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarının kullanımında belirli şartlara uyulması" maddeleri başta olmak üzere, toplam 89 farklı ihlalden 138 bin 134 TL ceza kesildi. 18 araç ise trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDÜLSAMET DUMAN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan'da kraliyet sarayı bahçesine Trump için mobil McDonald's şubesi kuruldu

Arka plandaki detaya dikkat! Trump'ı memnun etmek için her şeyi yaptı
Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı

Büyük küslük bitti! 15 sene sonra kamera karşısına geçtiler
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahar Feyzan'a: Sana acıyarak bakıyoruz

"Sana acıyarak bakıyoruz"
Rozet takma törenine Erdoğan'ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi?

Rozet takma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusu damga vurdu
MasterChef'in eski jüri üyesi siyasete atılarak CHP'ye katıldı

MasterChef'in ünlü şefi siyasete atıldı! İşte rozetini taktığı parti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.